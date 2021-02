Atp Cordoba 2021: la finale sarà Ramos-Cerundolo, eliminati Bagnis e Coria (Di domenica 28 febbraio 2021) La finale dell’Atp 250 di Cordoba 2021 vedrà opposti Ramos e Cerundolo. I due hanno infatti portato a casa i rispettivi match di semifinale in tre set ed hanno staccato il pass per l’atto conclusivo. Vittoria sofferta per lo spagnolo, quinta forza del seeding, che ha superato Bagnis con lo score di 7-5 5-7 6-3. Dopo aver vinto il primo set, Ramos ha dilapidato il suo vantaggio nel secondo, mancando ben tre match point ma riuscendo comunque ad imporsi al terzo. Per lui si tratta della quarta vittoria consecutiva contro un giocatore argentino in tre set. sarà argentino anche il suo avversario in finale e lo sarebbe stato a prescindere. Nella semifinale della parte bassa del tabellone si affrontavano ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Ladell’Atp 250 divedrà opposti. I due hanno infatti portato a casa i rispettivi match di semiin tre set ed hanno staccato il pass per l’atto conclusivo. Vittoria sofferta per lo spagnolo, quinta forza del seeding, che ha superatocon lo score di 7-5 5-7 6-3. Dopo aver vinto il primo set,ha dilapidato il suo vantaggio nel secondo, mancando ben tre match point ma riuscendo comunque ad imporsi al terzo. Per lui si tratta della quarta vittoria consecutiva contro un giocatore argentino in tre set.argentino anche il suo avversario ine lo sarebbe stato a prescindere. Nella semidella parte bassa del tabellone si affrontavano ...

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cordoba Cecchinato si ferma al secondo turno nell'Atp di Cordoba Si ferma al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel "Cordoba Open" , torneo Atp 250 con 325.270 dollari di montepremi in svolgimento sulla terra rossa del Predio del Polo Deportivo Kempes di Cordoba, in Argentina. Dopo l'affermazione d'esordio in tre ...

Tennis, il palermitano Cecchinato saluta il torneo di Cordoba: Schwartzman lo elimina in 2 set Si ferma agli ottavi il cammino di Marco Cecchinato al torneo di Cordoba , ATP 250 argentino che inaugura la stagione del tennis sudamericano su terra. Il palermitano raccoglie soltanto quattro giochi contro Diego Schwartzman, unico top 10 in tabellone e prima ...

Cordoba Open, il ritorno ATP degli squalificati grazie alle wild card. Ma è giusto? Ubi Tennis Atp Cordoba 2021: la finale sarà Ramos-Cerundolo, eliminati Bagnis e Coria La finale dell’Atp 250 di Cordoba 2021 vedrà opposti Ramos e Cerundolo. I due hanno infatti portato a casa i rispettivi match di semifinale in tre set ed hanno staccato il pass per l’atto conclusivo.

Finale Ramos-Cerundolo in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2021 Albert Ramos e Juan Manuel Cerundolo si affrontano nella finale dell’Atp 250 di Cordoba. Nell’atto conclusivo del torneo si sfideranno la quinta testa di serie ed un qualificato. Lo spagnolo ha supera ...

