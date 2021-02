Allarme mascherine Ffp2 | alcune non filtrano neanche il respiro

Leggi su newsmondo

(Di domenica 28 febbraio 2021)dellein circolazione non garantiscono il livello di protezione che dovrebbero.non trattengono il. Scatta l’sullenon a norma: secondo uno studio condotto da una società internazionale, la maggior parte di questein commercio non proteggono come dovrebbero.non proteggono proprio.sullenon trattengonoilUna serie di test su quelle che dovrebbero esserehanno dimostrato che molte di quelle in commercio non hanno superato la prova per ...