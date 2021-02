ULTIM’ORA – Covid, primi due casi di variante brasiliana in Campania (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn Campania i primi due casi di variante brasiliana. Sono stati riscontrati nell’ospedale Cotugno di Napoli. In mattinata dagli esami effettuati su due pazienti ricoverati, è risultata infatti la positività per la variante brasiliana del Covid-19. E’ questa una delle tre (le altre due sono quella inglese e quella sudafricana) monitorate dall’Istituto Superiore di Sanità. La variante inglese, più contagiosa, individuata già in molti comuni del Napoletano come Sant’Antonio Abate e Torre Annunziata. Il rischio, come già aveva sottolineato il biologo dell’università di Milano Fabrizio Preliasco, è rappresentato da una contagiosità prolungata: a differenza del ceppo originario del virus, le varianti aumentano ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoInduedi. Sono stati riscontrati nell’ospedale Cotugno di Napoli. In mattinata dagli esami effettuati su due pazienti ricoverati, è risultata infatti la positività per ladel-19. E’ questa una delle tre (le altre due sono quella inglese e quella sudafricana) monitorate dall’Istituto Superiore di Sanità. Lainglese, più contagiosa, individuata già in molti comuni del Napoletano come Sant’Antonio Abate e Torre Annunziata. Il rischio, come già aveva sottolineato il biologo dell’università di Milano Fabrizio Preliasco, è rappresentato da una contagiosità prolungata: a differenza del ceppo originario del virus, le varianti aumentano ...

