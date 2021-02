U S Marshals | un poliziesco fatto come Dio comanda | funziona tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 febbraio 2021) U.S.Canale 20 ore 21. Con Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey jr. Regia di Stuart Baird. Produzione USA 1998. Durata: due ore e 13 minuti LA TRAMA Tommy Lee Jones ancora nei panni del poliziotto federale Gerard, ruolo che già gli aveva fruttato un Oscar per "Il fuggitivo". Qui Gerard è protagonista assoluto, di nuovo impegnato col suo team nella caccia a un ricercato che sembra più colpevole di quello che è. Nella fattispecie un ex agente della CIA accusato di omicidio e tradimento (avrebbe venduto dei top secret ai cinesi). Un avversario tostissimo per Gerard . Infatti gli sfugge in due occasioni. Gerard lo agguanta al terzo scontro ma intanto s'accorge (gli era già successo nel "Fuggitivo") che la sua preda è un innocente incastrato. PERCHÈ VEDERLO Perché è unDio ...