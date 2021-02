Tare: «Non siamo arrabbiati. La Lazio ha un obiettivo» (Di sabato 27 febbraio 2021) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. «Più che arrabbiata, la Lazio è consapevole che il nostro pane quotidiano è il campionato. Abbiamo parlato con la squadra, il nostro obiettivo primario è di qualificarci di nuovo in Champions. Oggi dobbiamo fare una grande vittoria per riscatTare quella sconfitta che ci ha insegnato tanto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Igli, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Igli, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. «Più che arrabbiata, laè consapevole che il nostro pane quotidiano è il campionato. Abbiamo parlato con la squadra, il nostroprimario è di qualificarci di nuovo in Champions. Oggi dobbiamo fare una grande vittoria per riscatquella sconfitta che ci ha insegnato tanto». Leggi su Calcionews24.com

