Scuole | parrucchieri e sale da gioco | i pareri del Cts

I pareri del Cts su Scuole, parrucchieri e sale da gioco. Il dpcm non dovrebbe cambiare. ROMA – I pareri del Cts su Scuole, parrucchieri e sale da gioco sono arrivati. Nella mattinata di sabato 27 febbraio il Governo ha convocato il Comitato tecnico-scientifico per valutare alcune decisioni che sono state prese dal Governo nell'ultimo confronto. I pareri del Cts L'argomento più delicato resta quello delle Scuole. Molte Regioni hanno chiesto al Cts di valutare l'impatto della scuola sull'andamento epidemiologico. Come riportato dal Corriere della Sera, il Comitato tecnico-scientifico ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità ulteriori sui contagi e sui numeri dei focolai ...

