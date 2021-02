Roma choc, sparatoria in strada: ferita una passante a Tor Bella Monaca (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma choc. sparatoria in strada a Tor Bella Monaca dopo una lite tra due persone già note alle forze dell'ordine. ferita un'anziana di circa 80 anni che passava per caso. Caccia ai due uomini, che ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021)ina Tordopo una lite tra due persone già note alle forze dell'ordine.un'anziana di circa 80 anni che passava per caso. Caccia ai due uomini, che ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma choc, sparatoria in strada: ferita una passante a Tor Bella Monaca - leggoit : #Roma choc, sparatoria in strada: ferita una passante a Tor Bella Monaca - leggoit : Roma choc, sparatoria in strada: ferita una passante - xulnet : RT @RiccardoGatti: Non solo aumentano le notizie sul ritrovamento di siringhe in strada, ma ricompaiono scene che ci riportano a situazioni… - hotmail_roma : RT @LAVonlus: Caccia, allevamenti e pandemie: da non perdere questa sera su #Rai3 lo speciale choc di Sabrina Giannini, qui intervistata da… -