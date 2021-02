Reggina | un’altra vita Tra polemiche inutili e il tempo che è galantuomo

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 28 febbraio 2021) Lasta vivendo una straordinario momento di forma, certificato dalla larga vittoria di Ferrara (settimo risultato utile consecutivo) che proietta gli amaranto a quota 32, lontani dalla zona salvezza e più vicini al sogno chiamato playoff. E’ una vittoria che rende felici i tifosi amaranto, il 95 per cento dell’informazione e dei siti locali, tutti quelli che hanno davvero a cuore la. E poco importa se quella minoranza, quel 5 per cento capeggiato da TCI, masticherà un po’ amaro dopo aver fattoassurde, non tenendo conto delle mille contrarietà che ci sono state in questa stagione. E non tenendo conto soprattutto che, dopo un trionfale ritorno in Serie B, bisogna aiutare e non distruggere, criticare liberamente (come sempre) ma alla larga da prevenzioni causate da ripicche o interessi personali. La ...