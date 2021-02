Quasi 19mila contagi, salgono i morti, ospedali sotto pressione: le cifre dei ricoveri, il bollettino fa paura (Di sabato 27 febbraio 2021) Il bollettino relativo all'emergenza coronavirus di oggi, sabato 27 febbraio, continua a fare paura. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono infatti 18.916, in lieve calo rispetto ai 20.499 della vigilia. Sale così a 2.907.825 il totale dei casi acclarati di Sars-CoV-2 da inizio pandemia in Italia, cifra che comprende guariti e morti. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 280, in aumento rispetto ai 252 registrati venerdì: il totale dei morti da inizio pandemia sale così a 97.507 persone. I guariti o dimessi salgono di 11.320 unità rispetto agli 11.714 di ieri, per un totale da inizio pandemia di 2.398.352 persone. Gli attuali positivi, ossia chi ha il virus in questo momento, sono 411.966, in aumento di 7.302 persone rispetto al giorno precedente. Preoccupano in particolare le notizie ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilrelativo all'emergenza coronavirus di oggi, sabato 27 febbraio, continua a fare. I nuovinelle ultime 24 ore sono infatti 18.916, in lieve calo rispetto ai 20.499 della vigilia. Sale così a 2.907.825 il totale dei casi acclarati di Sars-CoV-2 da inizio pandemia in Italia, cifra che comprende guariti e. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 280, in aumento rispetto ai 252 registrati venerdì: il totale deida inizio pandemia sale così a 97.507 persone. I guariti o dimessidi 11.320 unità rispetto agli 11.714 di ieri, per un totale da inizio pandemia di 2.398.352 persone. Gli attuali positivi, ossia chi ha il virus in questo momento, sono 411.966, in aumento di 7.302 persone rispetto al giorno precedente. Preoccupano in particolare le notizie ...

