Patrizia De Blanck in diretta al GF Vip (pensando di non essere ascoltata) offende una protagonista del programma (Di sabato 27 febbraio 2021) Patrizia De Blanck non ha peli sulla lingua e al GF Vip 5 non si è certo trattenuta. Lo scorso dicembre dallo studio la contessa è sbottata contro Stefania Orlando dandole della bugiarda e qualcuno l'ha accusata di aver pronunciato anche un insulto davvero pesante (smentito dalla nobildonna pochi giorni dopo). Ieri sera Antonella Elia e Samantha De Grenet hanno battibeccato in diretta, dicendo di non volersi più vedere una volta finita il Grande Fratello Vip. Appena è finita la catfight la gieffina si è precipitata a salutare Patrizia De Blanck che l'ha abbracciata e le ha detto nell'orecchio: "Quella è una str**za". A chi sarà stato rivolto questo 'complimento'? Forse ad Antonella Elia che aveva appena attaccato la sua amica? La mamma di Giada infatti conosceva Samantha anche prima del GF Vip ed ha ...

