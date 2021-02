"Luca, sarai giovane per sempre". L'addio del suo paese ad Attanasio (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - “Perché ti volgi indietro, Luca, fratello mio?” “Perché considero quello che resta da fare, le promesse che avrei dovuto onorare, la missione che avrei dovuto compiere. Troppo breve la vita”. “Non volgerti indietro, Luca, fratello mio. Entra nella vita di Dio: tu sarai giovane per sempre!”. Il dialogo immaginato dall'Arcivescovo di Milano Mario Delpini tra Luca Attanasio e Dio è uno dei momenti più intensi del saluto che Limbiate, la cittadina dov'è cresciuto riserva all'ambasciatore ucciso nella Repubblica Democratica del Congo lunedì scorso assieme al carabiniere Luca Iacovacci e all' autista Mustapha Milambo. "Fiore cresciuto in periferia" Sono i funerali dell'uomo Luca, “fiore cresciuto in periferia”, lo definisce il sindaco, dopo quelli ... Leggi su agi (Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - “Perché ti volgi indietro,, fratello mio?” “Perché considero quello che resta da fare, le promesse che avrei dovuto onorare, la missione che avrei dovuto compiere. Troppo breve la vita”. “Non volgerti indietro,, fratello mio. Entra nella vita di Dio: tuper!”. Il dialogo immaginato dall'Arcivescovo di Milano Mario Delpini traAttanasio e Dio è uno dei momenti più intensi del saluto che Limbiate, la cittadina dov'è cresciuto riserva all'ambasciatore ucciso nella Repubblica Democratica del Congo lunedì scorso assieme al carabiniereIacovacci e all' autista Mustapha Milambo. "Fiore cresciuto in periferia" Sono i funerali dell'uomo, “fiore cresciuto in periferia”, lo definisce il sindaco, dopo quelli ...

