LIVE Salto con gli sci, Mondiali in DIRETTA: Granerud favorito principale per il titolo, Italia presente con Moroder e Bresadola (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualificazioni – Presentazione gara – Programma odierno Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara individuale maschile da trampolino piccolo dei Campionati Mondiali 2021 di Salto con gli sci, in corso di svolgimento fino a sabato 6 marzo in quel di Oberstdorf. Si gareggia sul Normal Hill bavarese con punto HS fissato a 106 metri per il primo evento maschile di questa rassegna iridata, dopo le prime due medaglie d’oro assegnate a Slovenia e Austria rispettivamente nella prova individuale e nella gara a squadre femminile. Il grande favorito di giornata è senz’ombra di dubbio Halvor Egner Granerud, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e vincitore delle ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualificazioni – Presentazione gara – Programma odierno Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella gara individuale maschile da trampolino piccolo dei Campionati2021 dicon gli sci, in corso di svolgimento fino a sabato 6 marzo in quel di Oberstdorf. Si gareggia sul Normal Hill bavarese con punto HS fissato a 106 metri per il primo evento maschile di questa rassegna iridata, dopo le prime due medaglie d’oro assegnate a Slovenia e Austria rispettivamente nella prova individuale e nella gara a squadre femminile. Il grandedi giornata è senz’ombra di dubbio Halvor Egner, leader della classifica generale di Coppa del Mondo e vincitore delle ...

