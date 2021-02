Libero: “Raiola chiede al Milan 10 milioni di ingaggio per Donnarumma e lo considera un favore” (Di sabato 27 febbraio 2021) Libero scrive del contratto di Donnarumma, del suo rinnovo col Milan che sembra ancora in alto mare. La firma sul rinnovo del contratto tarda ad arrivare e ogni parata decisiva (l’ultima giovedì sera in Europa League contro la Stella Rossa) permette a Mino Raiola di forzare la mano con il club quanto a ingaggio e altri orpelli. Raiola in definitiva chiede almeno dieci milioncini di euro a stagione per il suo assistito e già così è convinto di fare un gran piacere al Milan. Non ha tutti i torti, tra l’altro, perché (…) un club in giro per il mondo disposto a farsi carico dello stipendio per cotanto parametro zero, si trova eccome. Non solo, siffatto club sarebbe disposto anche a scucire corpose commissioni a Minone nostro, cosa che il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 febbraio 2021)scrive del contratto di, del suo rinnovo colche sembra ancora in alto mare. La firma sul rinnovo del contratto tarda ad arrivare e ogni parata decisiva (l’ultima giovedì sera in Europa League contro la Stella Rossa) permette a Minodi forzare la mano con il club quanto ae altri orpelli.in definitivaalmeno dieci milioncini di euro a stagione per il suo assistito e già così è convinto di fare un gran piacere al. Non ha tutti i torti, tra l’altro, perché (…) un club in giro per il mondo disposto a farsi carico dello stipendio per cotanto parametro zero, si trova eccome. Non solo, siffatto club sarebbe disposto anche a scucire corpose commissioni a Minone nostro, cosa che il ...

