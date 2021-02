Le fatiche europee e la risposta del Bologna. La Lazio perde tra i rimpianti

(Di sabato 27 febbraio 2021) La peggior prova stagionale dellacoincide con la partita più bella dell’anno del. Al Dall’Ara il risultato finale sorride a Sinisa Mihajlovic che batte il vecchio amico Simone Inzaghi e si avvicina alle prime dieci della classifica, tracciando un solco netto rispetto alla zona salvezza. Finisce addirittura 2-0 (19? Mbaye, 64? Sansone) con una porta inviolata che scaccia ormai definitivamente via i fantasmi della crisi difensiva in una stagione contrassegnata dal record di gol consecutivi subiti. Ilha subito 37 gol dopo 23 partite in Serie A e ha fatto peggio solamente in tre occasioni: 41 nel 1949/50, 41 nel 1955/56 e 39 nel 2013/14. E che permettono a Skorupski di reagire all’errore contro il Benevento: un rigore parato ad Immobile e intervento decisivo nel finale per scongiurare l’autogol di Soriano. Gara ...

Al Dall'Ara il Bologna batte la Lazio per 2-0 e tiene la porta inviolata come poche volte è successo. Altro stop per i biancocelesti ...La Lazio non riesce a rialzare la testa dopo la brutta nottata europea con il Bayern, cadendo anche nella trasferta di Bologna per 2-0 . Gran successo per la ...