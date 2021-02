Lazio, Inzaghi: “Sconfitta pesante per la classifica, deluso dalla mancata reazione” (Di sabato 27 febbraio 2021) La Lazio si inceppa nuovamente. Dopo la Sconfitta contro l'Inter e il k.o. contro il Bayern Monaco in Champions League, i biancocelesti cadono al cospetto del Bologna per 2-0.caption id="attachment 1098785" align="alignnone" width="6192" Lazio Inzaghi, getty/captionLE PAROLE DI InzaghiIl tecnico Simone Inzaghi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Penso che una squadra ambiziosa come la nostra debba reagire in modo diverso. Può capitare di subire gol dopo un rigore sbagliato. Le partite sono indirizzate da episodi. Abbiamo condotto la gara, ma siamo qui a parlare di una Sconfitta pesante per la nostra classifica. Oggi non ci sta questa Sconfitta perché questa è stata la partita in cui ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Lasi inceppa nuovamente. Dopo lacontro l'Inter e il k.o. contro il Bayern Monaco in Champions League, i biancocelesti cadono al cospetto del Bologna per 2-0.caption id="attachment 1098785" align="alignnone" width="6192", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Simoneanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Penso che una squadra ambiziosa come la nostra debba reagire in modo diverso. Può capitare di subire gol dopo un rigore sbagliato. Le partite sono indirizzate da episodi. Abbiamo condotto la gara, ma siamo qui a parlare di unaper la nostra. Oggi non ci sta questaperché questa è stata la partita in cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi Bologna - Lazio 2 - 0: ko a sorpresa per i biancocelesti Il primo botto di giornata arriva nell'anticipo delle 18 con la vittoria a sorpresa del Bologna sulla Lazio : un 2 - 0 firmato Mbaye - Sansone che apre le difficoltà alla squadra di Inzaghi, arrivata all'impegno del Dall'Ara con ancora troppe cicatrici dell'ultimo incontro di Champions League perso ...

Mbaye - Sansone: la Lazio va k.o. anche a Bologna. Sinisa perfetto SPIETATI ? Nella ripresa ti aspetti la reazione della Lazio, anche dai cambi di Inzaghi che prima infila Lulic, poi mette Muriqi, e Pereira e alla fine Caicedo creando un 3 - 2 - 5, ovvero il suo ...

Lazio, Inzaghi: "Non siamo pronti per certi livelli" La Repubblica Bologna - Lazio, Inzaghi: "Se avessimo giocato altri 100 minuti non avremmo segnato” La Lazio perde contro il Bologna, e tra i biancocelesti aumenta la delusione dopo sconfitta di qualche giorno fa contro il Bayern. Simone Inzaghi, a qualche minuto dal triplice fischio di Giacomelli, ...

Lazio-Torino a rischio rinvio, Inzaghi: “Se si gioca saranno più riposati di noi” Fanno discutere le parole di Simone Inzaghi nel post partita del match tra Bologna e Lazio. Il tecnico dei biancocelesti parla del prossimo impegno contro il Torino decimato dal Covid-19, che peraltro ...

