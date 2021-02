L’allarme di Bertolaso | “L’epidemia si aggraverà | speriamo non drammaticamente”

Leggi su sportface

(Di sabato 27 febbraio 2021) Adesso c’è da aspettarsi che la situazione deldi Covid “si aggravi ancora per le diverse varianti”: di questo è convinto l’ex capo della Protezione civile Guido, ora consulente per il piano vaccinale della Lombardia. “Per esempio – ha spiegato in una intervista all’Eco di Bergamo – con quella inglese la distanza di sicurezza aumenta a dismisura. Sara’ tosta ma spero non drammatica come l’anno scorso. Guardate la situazione di Brescia”. SportFace.