La terza ondata del covid è arrivata e noi l' abbiamo favorita | dice Sala

AGI - "La terza ondata della pandemia è arrivata, spinta dalla variante inglese. Questa pandemia a tratti ci sorprende, però sappiamo anche che esiste una prevedibilità nei trend di contagio: era previsto l'arrivo di questa terza ondata ed è successo". Lo ha detto attraverso un video postato sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha aggiunto: "Diciamo la verità, alcuni nostri comportamenti l'hanno favorito; ci sono immagini che tutti abbiamo in testa", come ad esempio "i tifosi fuori dallo stadio San Siro prima del derby o i navigli pieni di gente che ormai sono diventati il set ideale per catture un'immagine di assembramento. La verità è che a volte il rispetto delle regole manca davvero". "Ieri sera ho fatto un giro per la città e ...

