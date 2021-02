Istituti scolastici chiusi in Campania: ma fino a quando? (Di sabato 27 febbraio 2021) Secondo l'ordinanza firmata dal presidente della regione, Vincenzo De Luca, le scuole dovrebbero restare chiuse fino al 14 marzo. Campania, De Luca firma l’ordinanza sulle scuole chiuse su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 febbraio 2021) Secondo l'ordinanza firmata dal presidente della regione, Vincenzo De Luca, le scuole dovrebbero restare chiuseal 14 marzo., De Luca firma l’ordinanza sulle scuole chiuse su Notizie.it.

RobertoBurioni : Una delle cose che più amo del mio lavoro è insegnare, e quando posso farlo nelle scuole sono particolarmente felic… - Open_gol : Cresce la preoccupazione di genitori e studenti alla periferia di Milano, non distanti dalla zona rossa di Bollate… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Torna in agenda l'ipotesi di chiusura delle degli istituti scolastici ricorrendo alla didattica a distanza. - TgrRaiFVG : Torna in agenda l'ipotesi di chiusura delle degli istituti scolastici ricorrendo alla didattica a distanza. - Etruria72 : A Napoli AstraZeneca svuota le scuole: professori a casa dopo la vaccinazione Gli effetti collaterali della profila… -