Il coronavirus può devastare il tessuto olfattivo

(Di sabato 27 febbraio 2021) AGI - Una lunga infezione da Covid può danneggiare in modo grave l'epiteliofino a distruggerlo, assieme alle cellule basali da cui potrebbe essere rigenerato. L'ha rilevato uno studio della struttura complessa di Chirurgia maxillo-facciale dell'Aou di Sassari, diretta da Giacomo De Riu, che ha iniziato a trattare i pazienti diventati negativi con farmaci cortisonici sistemici e inalatori, in modo da ridurre l'infiammazione. I risultati del primo trial terapeutico, avviato in collaborazione con l'ospedale Bellaria-Maggiore di Bologna, sono stati pubblicati su 'Rhinology', fra le piu' importanti riviste del settore, riferisce l'Aou di Sassari. Disturbi a olfatto e gusto anche dopo mesi dalla guarigione Lo studio segue una prima ricerca della struttura sassarese che, nella prima fase della pandemia, ha rilevato come la presenza di disturbi olfattivi e del ...