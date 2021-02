Il ‘collo da IPad’ | dolore e rigidità colpiscono più le donne

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 27 febbraio 2021) Collo 'acciaccato' e dolorante dopo aver trascorso tempo al tablet? Capita di più alleche agli uomini, giovani più che di una certa età, e non è questione di tempo passato allo schermo ma piuttosto di postura. Il 'collo da IPad' (dall'inglese 'IPad neck') è infatti solitamente associato al sedersi senza supporto per la schiena, ad esempio su una panchina o per terra, o piegarsi sul tablet mentre lo si tiene sulle ginocchia, o ancora usarlo mentre si sta di lato o di schiena. Lo evidenzia uno studio dell'Università del Nevada pubblicato sul Journal of Physical Therapy Science.I ricercatori hanno condotto un sondaggio su 412 studenti di Università pubbliche, personale e docenti (135 uomini e 275) utenti di tablet touchscreen sull'utilizzo del dispositivo e i disturbi al collo o alle spalle. I sintomi più frequentemente riportati sono stati ...