Giulia Salemi ospite a Verissimo | “Tommaso Zorzi mi ha ferita Pierpaolo Pretelli è il mio tutto”

(Di sabato 27 febbraio 2021)è stata una protagonista indiscussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5, che sta giungendo al termine: la finale è infatti prevista per lunedì 1 marzo. Eliminata poco prima del traguardo, l’influencer italo persiana ha più volte ribadito di aver già vinto il suo montepremi scoprendo l’amore: con, laha formato la coppia di fatto del game-show, rinominata dai fan i Prelemi.ha voluto raccontare alla padrona di casa, Silvia Toffanin, com’è stato tornare alla realtà e scoprire in particolare l’ennesima delusione che riguarda: È strano l’impatto post casa, stavolta a maggior ragione ancor più strano perché sono stata dentro 3 mesi ...

trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - trash_italiano : IL PADRE DI GIULIA SALEMI È ALFONSO SIGNORINI NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO. #GFVIP - Giolla_Giolla : RT @nagioia08: In un mondo di Adua siate Dayane Mello e Giulia Salemi che, nonostante tutti i difetti che possono avere, mettono avanti se… - iBunNayeon : #gfvip #tzvip kpop #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia sa… - etakuIIat : RT @hogvaartss: pazzesca giulia salemi che viene chiamata amy winehouse dal suo amichetto matteo ma fa i pipponi sul rispetto a tommaso, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Io Donna

cambiato il rapporto trae Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip . Lo conferma l'influencer italo - persiana, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo . La compagna di Pierpaolo Pretelli appare sul piede ...ospite di Verissimo ha raccontato per la prima volta in tv la sua esperienza all'interno della Casa. Il primo argomento affrontato però non ha avuto a che fare con Pierpaolo Pretelli ...Giulia Salemi scopre la battuta su Amy Winehouse di Tommaso Zorzi: ecco come l’ha presa, il suo commento sulla loro amicizia.Giulia Salemi, ospite a Verissimo il 27 febbraio, ha parlato del suo rapporto con Tommaso Zorzi. "L'ho sempre reputato un amico", ha detto Salemi. "Una notte ho deciso di parlagli, ma lui mi ha rispos ...