GF Vip, orrore contro Dayane Mello, Tommaso Zorzi rischia? "Malata mezza lesbica"

Tommaso Zorzi contro Dayane Mello

Recentemente Tommaso Zorzi si è scagliato nuovamente contro Dayane Mello dentro la casa del Grande Fratello Vip 5. "Tu sei Malata proprio, hai un pensiero malato", ha detto il rampollo meneghino nei confronti della modella brasiliana. Ricordiamo che lunedì scorso durante la puntata su Canale 5 quest'ultima ha fatto una specie di coming out, rivelando al conduttore Alfonso Signorini e ai milioni di telespettatori di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò e che anni fa le era successa la stessa cosa con un'altra donna. "Approfittarsi e fare la figa con la storia lgbt, con uno che ste robe le ha vissute sulla sua pelle…", ha attaccato l'influencer milanese.

