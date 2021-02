George Clooney e Julia Roberts | di nuovo insieme

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo Money Monster,tornano a recitarenel film Ticket to Paradise, una commedia romantica diretta da Ol Parker (Marigold Hotel) e voluta da Universal Pictures e Working Title. Quante volte hanno lavorato? I due divi di Hollywood avevano già preso parte a pellicole come Ocean’s Eleven e Ocean’s Twelve, ma anche Money Monster e l’esordio alla regia dello stesso, Confessioni di una mente pericolosa. la trama di Money Monster In Money Monsterinterpretava Lee Gates, conduttore del programma Money Monster, preso in ostaggio da un folle malintenzionato durante ...