Formazioni ufficiali Spezia-Parma | Serie A 2020 2021

Ledi, match che apre la ventiquattresima giornata del campionato di. Partita non banale e di vitale importanza soprattutto per i ragazzi di Roberto D'Aversa che devono provare a vincere a tutti i costi se vogliono rimanere agganciati al treno salvezza. I padroni di casa, dopo lo stop con la Fiorentina, hanno bisogno di punti e con un successo, ma forse anche con un pareggio, si metterebbero al riparo di una eventuale rimonta del.

SPEZIA (4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Saponara. All. Italiano PARMA (4 - 3 - 3): Sepe; Conti, Osorio, ...Commenta per primo Ecco ledi Pisa - Vicenza, gara valida per la 25esima giornata di Serie B. PISA : Gori; Birindelli, Caracciolo, Benedetti, Beghetto; Siega, Marin, Mazzitelli; Gucher; Vido, Marconi. ...Facebook Shares In occasione della ricorrenza del 1° marzo, la Rai Friuli Venezia Giulia ha realizzato un documentario sulla storia delle Frecce Tricolori dal titolo “Sessant’anni in volo: la Pattugli ...La diretta TV di Spezia-Parma, partita valida per il 24° turno del campionato di Serie A 2020/21, sarà trasmessa su SKY.