"FdI xenofoba e violenta": Vauro rilancia le offese, nonostante la querela (video) (Di sabato 27 febbraio 2021) "Un partito di xenofobi e violenti", aveva detto. Neanche la querela, annunciata ieri da Giorgia Meloni, lo induce a darsi una calmata. Vauro è così, un generoso, anche sulle offese da risarcire in sede giudiziaria. "Sono pronto a ripetere in tribunale, nella forma e nella sostanza, quello che ho detto in tv su Giorgia Meloni", dice il vignettista a 'Next Quotidiano', confermando così le dichiarazioni insultanti, nei confronti di tutti i militanti di Fratelli d'Italia, che ha rilasciato ieri a 'Diritto e rovescio', la trasmissione condotta da Paolo Deldebbio. Vauro rilancia le offese alla Meloni dopo la querela "Mi sorprendono sempre i neofascisti che si offendono se li chiami così. Io mica mi offendo se mi chiami comunista", ha aggiunto Vauro.

