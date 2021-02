C’è Posta per Te, Gerry Scotti ospite: “Ti amo ma non so dimostrartelo”, il regalo di Cristina per Patrizio (Di sabato 27 febbraio 2021) è la prima storia di C’è Posta per te. “Questa è la storia di un regalo”. Inizia così l’ottava puntata di C’è Posta per te, con la storia di Cristina. Una storia che, come sempre, Maria L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 27 febbraio 2021) è la prima storia di C’èper te. “Questa è la storia di un”. Inizia così l’ottava puntata di C’èper te, con la storia di. Una storia che, come sempre, Maria L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - foddipop : Un Francesco a c’è posta per te signor giudice non ce la faccio più - Eluned00 : RT @Pan_dor_a: In ogni siparietto di C'è posta: Oltre allo sfruttamento del lavoro minorile... ?? I bambini I servi di… - Terry1893621895 : Mia madre: “che stai facendo?” Io da stamattina: VOTATE MENTRE VEDETE C’È POSTA, MENTRE VEDETE LA DIRETTA BASTA CHE… - Pan_dor_a : In ogni siparietto di C'è posta: Oltre allo sfruttamento del lavoro minorile... ?? I bambini I… -