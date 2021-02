Bully 2: Nuovi dettagli sul titolo cancellato (Di sabato 27 febbraio 2021) Rockstar non è nota solo per la serie GTA o Red Dead Redemption, molti indubbiamente conosceranno anche Bully, il cui debutto avvenne molti anni fa. Bully avrebbe visto un sequel se non fosse stato cancellato a causa di GTA 6, che tra l’altro non è ancora stato annunciato. Di recente su comicbook sono stati diffusi degli interessanti dettagli che vi riportiamo a seguire. Nuovi dettagli per Bully 2 Il protagonista sarebbe stato un certo Alex DeAngelo, espulso dalla Bullworth Academy per motivi di droga, dopo essere stato incastrato da alcuni compagni L’avventura avrebbe avuto luogo a Spingvale County, una piccola cittadina ispirata al New England e al Rhode Island La mappa sarabbe stata più ampia di quella del titolo originale, con numerose ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 27 febbraio 2021) Rockstar non è nota solo per la serie GTA o Red Dead Redemption, molti indubbiamente conosceranno anche, il cui debutto avvenne molti anni fa.avrebbe visto un sequel se non fosse statoa causa di GTA 6, che tra l’altro non è ancora stato annunciato. Di recente su comicbook sono stati diffusi degli interessantiche vi riportiamo a seguire.per2 Il protagonista sarebbe stato un certo Alex DeAngelo, espulso dalla Bullworth Academy per motivi di droga, dopo essere stato incastrato da alcuni compagni L’avventura avrebbe avuto luogo a Spingvale County, una piccola cittadina ispirata al New England e al Rhode Island La mappa sarabbe stata più ampia di quella deloriginale, con numerose ...

Oltre ai vari miglioramenti grafici e ad un gameplay rivisitato, Bully 2 avrebbe avuto anche un sistema di reputazione studiato a doc. Gli NPC avrebbero reagito in modo totalmente unico in base alle ...

...ambiva a espandere (e di molto) la lore dell'universo narrativo permettendoci di esplorare nuovi ... dopo tutto le ultime volte che è successo abbiamo avuto Bully e i tre Red Dead . Scalebound Nella ...

