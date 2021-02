Barga alla prova... tampone: 'solo' 800 prenotazioni (Di sabato 27 febbraio 2021) di tommaso boggi Un buon risultato macchiato solo dalle basse prenotazioni, quello registrato il primo giorno del punto di screening gratuito anti - Covid a Barga. "Abbiamo avuto un'affluenza ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di sabato 27 febbraio 2021) di tommaso boggi Un buon risultato macchiatodalle basse, quello registrato il primo giorno del punto di screening gratuito anti - Covid a. "Abbiamo avuto un'affluenza ...

UCMediaValle : ? Barga.. Triangolare riservato alla categoria Under 15 a Filecchio in ricordo di Vanessa Simonini ?… - uslnordovest : #Donazioni, dal #LionsClubGarfagnana un tablet per far comunicare con i propri cari i pazienti della #Medicina di… -