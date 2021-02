Andrea Zenga a Verissimo difende il suo amore per Rosalinda ma attacca Dayane Mello (Di sabato 27 febbraio 2021) Andrea Zenga ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e la sua dolcezza ed educazione sono le stesse che abbiamo visto nella casa del Grande Fratello Vip, così come il suo interesse per Rosalinda Del Vesco. Confida che era pronto a fare un passo indietro per l’attrice ma anche un passo avanti, così insieme si sono dichiarati e adesso Zenga non vede l’ora di potere vivere il loro legame lontano dalle telecamere. “E’ stata una cosa molto naturale che speriamo porti a qualcosa di molto importante fuori” e per Andrea Zenga ci sono tutte le basi per un amore importante. A Verissimo ha raccontato che non è certo solo la bellezza che l’ha conquistato ma soprattutto il suo modo di comportarsi nella casa che hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 febbraio 2021)ospite di Silvia Toffanin ae la sua dolcezza ed educazione sono le stesse che abbiamo visto nella casa del Grande Fratello Vip, così come il suo interesse perDel Vesco. Confida che era pronto a fare un passo indietro per l’attrice ma anche un passo avanti, così insieme si sono dichiarati e adessonon vede l’ora di potere vivere il loro legame lontano dalle telecamere. “E’ stata una cosa molto naturale che speriamo porti a qualcosa di molto importante fuori” e perci sono tutte le basi per unimportante. Aha raccontato che non è certo solo la bellezza che l’ha conquistato ma soprattutto il suo modo di comportarsi nella casa che hanno ...

