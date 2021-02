Zona arancione da lunedì in Lombardia, Piemonte e Marche. Basilicata e Molise in rosso. Liguria zona gialla (Di venerdì 26 febbraio 2021) Basilicata e Molise in zona rossa e altre tre regioni - Lombardia, Piemonte e Marche - che passano in arancione e vanno ad allungare la lista di quelle in cui sono in vigore le restrizioni: ora sono... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 26 febbraio 2021)inrossa e altre tre regioni -- che passano ine vanno ad allungare la lista di quelle in cui sono in vigore le restrizioni: ora sono...

fattoquotidiano : Bologna e provincia “zona arancione scuro”: fino al 14 marzo scuole chiuse tranne nidi e materne. Bonaccini: “Situa… - RegioneER : ??Dal 27 febbraio, zona ARANCIONE SCURO in tutti comuni della Città metropolitana di Bologna. Contagio in aumento, d… - Corriere : Lombardia in zona arancione da lunedì come Piemonte e Marche: i nuovi colori delle regioni - SPalermo91 : RT @rtl1025: ?? Da lunedì la #Lombardia passa in zona arancione. Lo apprende l'ANSA da fonti vicino alla Regione. - laltra_opinione : Toscani, se non lo avete ancora saputo, c'è una buona notizia: la nostra regione #Toscana resta #zonaarancione! -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione Lombardia zona arancione/ Fontana al Governo: 'Basta con lo stillicidio settimanale' Regione Lombardia in zona arancione da lunedì 1 marzo. La decisione è stata presa alla luce dei dati emersi dal monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss) riguardo alla diffusione dell'epidemia Covid e dopo la ...

Covid: Acquaroli, Marche in arancione da lunedì "Mi ha appena comunicato il ministro Speranza che da lunedì la nostra regione sarà in zona arancione. Mi dispiace moltissimo per le restrizioni che condizioneranno la nostra quotidianità e tutte le attività, ma mi preme raccomandarvi la massima attenzione". Così il presidente della ...

Italia a colori, ecco cosa si può fare nelle zone "arancione scuro" la Repubblica La Toscana resta arancione con le micro zone rosse E' ufficiale la nostra regione resta in zona arancione ma il rischio è comunque alto. 'Ho appena parlato con il Ministro Speranza - scritto il presidente Giani su Facebook -, posso confermarvi che la ...

Covid:Cirio ‘Piemonte arancione è sacrificio,subito ristori’ (ANSA) – TORINO, 26 FEB – "Ci viene chiesto purtroppo un nuovo sforzo e so che è un sacrificio grande". Il governatore Alberto Cirio commenta così, su Facebook, il passaggio dal Piemonte da lunedì in ...

Regione Lombardia inda lunedì 1 marzo. La decisione è stata presa alla luce dei dati emersi dal monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (Iss) riguardo alla diffusione dell'epidemia Covid e dopo la ..."Mi ha appena comunicato il ministro Speranza che da lunedì la nostra regione sarà in. Mi dispiace moltissimo per le restrizioni che condizioneranno la nostra quotidianità e tutte le attività, ma mi preme raccomandarvi la massima attenzione". Così il presidente della ...E' ufficiale la nostra regione resta in zona arancione ma il rischio è comunque alto. 'Ho appena parlato con il Ministro Speranza - scritto il presidente Giani su Facebook -, posso confermarvi che la ...(ANSA) – TORINO, 26 FEB – "Ci viene chiesto purtroppo un nuovo sforzo e so che è un sacrificio grande". Il governatore Alberto Cirio commenta così, su Facebook, il passaggio dal Piemonte da lunedì in ...