Volley Lube, ecco il nuovo allenatore: arriva Gianlorenzo Blengini (Di venerdì 26 febbraio 2021) Cambio in panchina per la Volley Lube che ieri ha esonerato il suo, ormai, ex allenatore in favore di Gianlorenzo Blengini. Adesso è tutto ufficiale: la società italiana di pallavolo ha diramato un comunicato stampa nel quale annuncia il nuovo professionista che guiderà la prima squadra di Civitanova. Il nuovo tecnico ha espresso tutta la sua felicità per il buon esito delle trattative di contratto. Volley Lube: il comunicato su Gianlorenzo Blengini ecco il comunicato della Volley Lube sul nuovo arrivo in panchina e le prime dichiarazioni di Gianlorenzo Blengini come nuovo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Cambio in panchina per lache ieri ha esonerato il suo, ormai, exin favore di. Adesso è tutto ufficiale: la società italiana di pallavolo ha diramato un comunicato stampa nel quale annuncia ilprofessionista che guiderà la prima squadra di Civitanova. Iltecnico ha espresso tutta la sua felicità per il buon esito delle trattative di contratto.: il comunicato suil comunicato dellasularrivo in panchina e le prime dichiarazioni dicome...

sportface2016 : #Volley | Gianlorenzo #Blengini nuovo allenatore della Cucine #Lube #Civitanova - volley_stt : La Lube esonera De Giorgi in vista del rush finale - sportrentino_it : La Lube esonera De Giorgi in vista del rush finale - araihcabla_ : @Candy__Cookie__ Credo che oggi la dirigenza lube sia riuscita a mettere d’accordo tutto il Twitter Volley - serieB123 : Volley, Lube Civitanova esonera De Giorgi. In arrivo Blengini, il patron Giulianelli: «Rapporti difficili»… -