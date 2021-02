VITERBESE-PALERMO | SCELTE E DUBBI DI BOSCAGLIA | LE PROBABILI FORMAZIONI

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ilcerca il riscatto nel match in programma sabato pomeriggio contro la.Alle ore 12.30, allo Stadio "Enrico Rocchi", andrà in scena la sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Reduce dalla sconfitta rimediata fra le mura amiche del "Renzo Barbera" contro il Catanzaro, la compagine rosanero si è arenata ancora una volta al cospetto di limiti strutturali e lacune croniche, fallendo l’appuntamento con quel definitivo salto di qualità utile a trovare continuità di risultati e scalare posizioni in ottica playoff. La scia di vittorie di fila, due contro Bisceglie e Turris, si è interrotta dunque nella giornata di domenica.In occasione del prossimo impegno ufficiale, Robertoritrova un pezzo da novanta: Moses Odjer. Il centrocampista ex Trapani tornerà a disposizione dopo il ...

Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo che sarà ospitato dalla Viterbese, alla vigilia ha parlato in conferenza. Queste le principali tematiche trattate. FUTURO: "La società ci ha rassicurati, sul ..."I giocatori vanno in campo e devono pensare alla partita che affronteremo. Dobbiamo andare a giocare con il nostro modo di essere per vincere in tutti i modi la partita" ...