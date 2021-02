Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 febbraio 2021)DEL 26 FEBBRAIOORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA PONTINA VERSO LATINA. COINVOLTE 3 VETTURE, TRAFFICO CONGESTIONATO CI SONO CODE DA VIA LAURENTINA AD APRILIA. IN ZONA TROVIAMO ANCHE CODE PER LAVORI SULLA VIA DEL MARE TRA PRATICA DI MARE E BORGO SANTA RITA NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO ASULLA FLAMINIA RIMOSSO L’INCIDENTE A SAXA RUBRA TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE IN INGRESSO AA NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E VIA DUE PONTI MENTRE A SUD, SULLA COLOMBO SI STA IN FILA PER LAVORI ALLE CORSIE CENTRALI, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A FIUMICINO, CODE ...