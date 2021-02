Verissimo | ospiti del 27 febbraio | Iva Zanicchi | Elettra Lamborghini e Andrea Zenga

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sabato 27, alle ore 16.00, appuntamento con le emozioni di “”, condotto da Silvia Toffanin. In esclusiva ale nuove opinioniste della prossima edizione de “L’Isola dei famosi”: Ivaed. La guerra, la fuga sul barcone, la perdita del fratello e il sogno realizzato di giocare a calcio in Italia. Il calciatore Cherif Karamoko, che ha debuttato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Giulia sarà una delle ospiti della nuova Puntata di Verissimo. Nell'ultima puntata andata in onda, il 20 febbraio, abbiamo ascoltato Belen Rodriguez. Sabato 27 febbraio, dalle ore 16.00 circa su Canale 5, torna con un nuovo appuntamento il programma Verissimo. Ospite di Verissimo, a colloqui con Silvia Toffanin, Giulia Salemi fa una confessione scioccante che riguarda un suo ex del passato.