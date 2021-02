Tutto esaurito per le serate “Adolescenti in epoca Covid” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Evidentemente c’era proprio bisogno di incontrarsi, confrontarsi, avvalersi dei consigli degli esperti, per capire come aiutare e accompagnare Adolescenti e pre-Adolescenti in epoca Covid. Infatti la prima serata dedicata a questo tema organizzata dall’Amministrazione comunale di Treviolo ha registrato il Tutto esaurito. “Il bisogno dei cittadini è stato intercettato dalla commissione Politiche giovanili, che ha ideato e proposto questo progetto dedicato agli adulti ma pensato per i ragazzi – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Martina Locatelli -. Siamo molto contenti della grande partecipazione, sintomo che siamo riusciti a dare una risposta concreta ad una necessità della popolazione treviolese”. Circa 60 le persone che hanno partecipato all’incontro in presenza di venerdì ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Evidentemente c’era proprio bisogno di incontrarsi, confrontarsi, avvalersi dei consigli degli esperti, per capire come aiutare e accompagnaree pre-in. Infatti la prima serata dedicata a questo tema organizzata dall’Amministrazione comunale di Treviolo ha registrato il. “Il bisogno dei cittadini è stato intercettato dalla commissione Politiche giovanili, che ha ideato e proposto questo progetto dedicato agli adulti ma pensato per i ragazzi – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Martina Locatelli -. Siamo molto contenti della grande partecipazione, sintomo che siamo riusciti a dare una risposta concreta ad una necessità della popolazione treviolese”. Circa 60 le persone che hanno partecipato all’incontro in presenza di venerdì ...

