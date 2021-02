Smog: Roma, Pm10 fuori controllo da 5 giorni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. – (Adnkronos) – Roma, Smog fuori controllo: per il quinto giorno consecutivo, si sono registrati superamenti dei valori massimi consentiti da Pm10 e per il secondo giorno di fila tutte le centraline hanno superato i limiti.Anche il 25 febbraio, infatti, tutte le centraline Arpa Lazio di monitoraggio della qualità dell’aria di Roma hanno dato risultati pessimi con superamento dei limiti consentiti del Pm10 in ogni monitoraggio. Il limite di 50 ug/m3 (microgrammi per metro cubo di aria), è stato superato tra 21 e 23 febbraio già nelle centraline di Preneste, Fermi, Tiburtina, Malagrotta, i dati prodotti da Arpa hanno mostrato poi un aumento dell’inquinamento con il superamento dei limiti di ieri tutte le centraline Romane ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021), 26 feb. – (Adnkronos) –: per il quinto giorno consecutivo, si sono registrati superamenti dei valori massimi consentiti dae per il secondo giorno di fila tutte le centraline hanno superato i limiti.Anche il 25 febbraio, infatti, tutte le centraline Arpa Lazio di monitoraggio della qualità dell’aria dihanno dato risultati pessimi con superamento dei limiti consentiti delin ogni monitoraggio. Il limite di 50 ug/m3 (microgrammi per metro cubo di aria), è stato superato tra 21 e 23 febbraio già nelle centraline di Preneste, Fermi, Tiburtina, Malagrotta, i dati prodotti da Arpa hanno mostrato poi un aumento dell’inquinamento con il superamento dei limiti di ieri tutte le centralinene ...

TV7Benevento : Smog: Roma, Pm10 fuori controllo da 5 giorni... - paolodeluca72 : RT @LegambienteLa: A Roma SMOG fuori controllo: quinto giorno consecutivo con superamenti dei valori massimi consentiti da PM10 e secondo g… - LegambienteLa : A Roma SMOG fuori controllo: quinto giorno consecutivo con superamenti dei valori massimi consentiti da PM10 e seco… - portorico69 : RT @LegambienteLa: Roma, PM10 oltre i limiti in tutte le centraline, Legambiente: “A Roma lo Smog è alle stelle e aumentano i rischi per la… - GreenMobilityIT : RT @LegambienteLa: Roma, PM10 oltre i limiti in tutte le centraline, Legambiente: “A Roma lo Smog è alle stelle e aumentano i rischi per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Smog Roma Traffico Roma del 26 - 02 - 2021 ore 12:30 ...di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma ...tranviaria di via Marmorata il tram 3 e sostituito da bus tra piramide Trastevere a che oggi poi smog ...

Traffico Roma del 26 - 02 - 2021 ore 11:30 ...al bivio per la Roma L'Aquila verso San Giovanni trafficata la Colombo da via di Mezzocammino via di Ostia code per incidente invece sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina anche oggi smog ...

Smog: Roma, Pm10 fuori controllo da 5 giorni La Sicilia Smog: Roma, Pm10 fuori controllo da 5 giorni Condividi questo articolo:Roma, 26 feb. – (Adnkronos) – Roma, smog fuori controllo: per il quinto giorno consecutivo, si sono registrati superamenti dei valori massimi consentiti da Pm10 e per il seco ...

Qualità dell'aria Roma Gianicolense - Inquinamento L'ozono presente invece nella parte di atmosfera più prossima alla superficie terrestre (troposfera) è un componente dello "smog fotochimico". L'ozono è un inquinante non direttamente generato da ...

...di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato da...tranviaria di via Marmorata il tram 3 e sostituito da bus tra piramide Trastevere a che oggi poi......al bivio per laL'Aquila verso San Giovanni trafficata la Colombo da via di Mezzocammino via di Ostia code per incidente invece sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina anche oggi...Condividi questo articolo:Roma, 26 feb. – (Adnkronos) – Roma, smog fuori controllo: per il quinto giorno consecutivo, si sono registrati superamenti dei valori massimi consentiti da Pm10 e per il seco ...L'ozono presente invece nella parte di atmosfera più prossima alla superficie terrestre (troposfera) è un componente dello "smog fotochimico". L'ozono è un inquinante non direttamente generato da ...