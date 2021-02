Sì a impianto embrione dell'ex marito anche se lui dice no (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono sposati e decidono di ricorrere alla Procreazione medicalmente assistita (Pma) per poter avere un figlio. Un percorso complesso e che vede fallire un primo tentativo di impianto. Altri embrioni vengono... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono sposati e decidono di ricorrere alla Procreazione medicalmente assistita (Pma) per poter avere un figlio. Un percorso complesso e che vede fallire un primo tentativo di. Altri embrioni vengono...

repubblica : ?? Coppie separate, ok a impianto dell'embrione dell'ex anche se lui dice no. Lo stabilisce una sentenza per la prim… - bolartur : RT @leggoit: Procreazione assistita: sì all'impianto dell'embrione dell'ex marito, anche se lui non vuole - leggoit : Procreazione assistita: sì all'impianto dell'embrione dell'ex marito, anche se lui non vuole - Bigalfry : Separati, sì all'impianto dell'embrione dell'ex marito anche se lui dice no - BettySartore85 : RT @Gazzettino: Fecondazione assistita, sentenza storica: sì all'impianto dell'embrione congelato anche se l'ex marito dice no https://t.co… -