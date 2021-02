Seedorf contro tutti | “Allenatori di colore discriminati”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il centrocampista olandese Clarenceha avuto una brillante carriera da giocatore, vestendo le maglie di Inter, Milan oltre che della Nazionale Olandese. Non si può dire lo stesso per la sua carriera da allenatore: dopo la breve esperienza sulla panchina della sua ex squadra (il Milan),non è riuscito a prolungare la sua esperienza sulla panchina delle squadre più prestigiose a causa, secondo lui, del razzismo che dilaga anche in questo ambiente. “Per glinon ci sono pari opportunità. Se guardiamo i numeri, non ci sono persone dinelle posizioni di maggior potere nel calcio” “Ho giocato 12 anni in Italia: dopo il Milan, pur avendo fatto un ottimo lavoro, zero chiamate. L’Olanda è il mio Paese: zero chiamate. Quali sono i criteri di scelta? Perché grandi campioni non hanno ...