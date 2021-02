Rapine ed estorsioni su mezzi pubblici e in stazione: arrestati sei giovani (Di venerdì 26 febbraio 2021) In sei mesi, da giugno a dicembre 2020, avrebbero messo a segno 17 colpi tra Rapine, furti ed estorsioni a bordo di mezzi pubblici. Per questo 6 giovani , di età compresa tra i 20 ed i 26 anni, sono ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 febbraio 2021) In sei mesi, da giugno a dicembre 2020, avrebbero messo a segno 17 colpi tra, furti eda bordo di. Per questo 6, di età compresa tra i 20 ed i 26 anni, sono ...

