Pisa-Vicenza | probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Alle ore 14:00 di sabato 27 febbraio è in programma la sfida, gara valida per la 25a giornata di campionato di Serie B. Le due squadre si trovano in una posizione relativamente tranquilla di classifica, fuori dalla zona playout ma a distanza anche dai playoff. Nelle ultime 5 partite cammino identico pere Venezia con 6 punti conquistati, frutto di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Spettacolo nella gara d’andata con un pirotecnico 4-4. Ecco le ultime da, lee la diretta tv della partita. Ilvuole avvicinarsi alla zona playoff Sono 5 i punti che separano ildalla zona playoff. L’ultimo posto utile è attualmente occupato dalla Spal con 37 punti. Per tentare ...

psb_original : Vicenza, Magalini: 'Ad inizio stagione il nostro obiettivo non era la salvezza. Stiamo facendo meno del nostro pote… - TuttoPisa : Negli ultimi due confronti all'Arena Garibaldi si sono imposti i biancorossi. Nella stagione 93-94 decise un gol di… - TuttoPisa : Un ricordo speciale di due campioni legati ai colori neroazzurri e biancorossi #mondiale #pisa #rossi #serieb… - PISAinVIDEO : 25^ giornata: Pisa-Vicenza | Designato l’arbitro del match - m_bufalino : Pisa, il punto sul lavoro settimanale e un’occhiata al Vicenza -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Vicenza

Sportface.it

... in coabitazione con il, a quota 27 punti mentre dall'altra parte ci sono i campani che ... da una parte c'è la squadra toscana che viene dal pari esterno contro iled in classifica occupa ...Collaboratore de "La Nazione" dida agosto 2018 Articoli recenti, il punto sul lavoro settimanale e un'occhiata al, accordo di un anno e mezzo con 'Palumbo Auto' per lo sponsor ...La partita Pisa – L.R. Vicenza di Sabato 27 febbraio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 25° giornata di Serie B PISA – Domani ...Nella conferenza stampa di avvicinamento alla partita di sabato contro il Pisa, in casa Vicenza ha parlato il centrocampista Simone Pontisso: Intanto.