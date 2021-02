Grande Fratello Vip 5: gli ex concorrenti tornano in casa per una sorpresa (Di venerdì 26 febbraio 2021) La sorpresa al Grande Fratello Vip 5 Si respira aria di festa nella casa del Grande Fratello Vip 5, nonostante le tensioni degli ultimi giorni. Questa sera infatti andrà in onda la semifinale del reality e lunedì finalmente ci sarà la tanto attesa finale, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 26 febbraio 2021) LaalVip 5 Si respira aria di festa nelladelVip 5, nonostante le tensioni degli ultimi giorni. Questa sera infatti andrà in onda la semifinale del reality e lunedì finalmente ci sarà la tanto attesa finale, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere questa lunga edizione. L'articolo proviene da Novella 2000.

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - QuiMediaset_it : Siete pronti per la semifinale di #GFVIP? In prima serata su #Canale5 @GrandeFratello - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - martinaperrone_ : RT @_Olga_al: Sennò andavo al grande fratello AIUTO HAHAHA ???#Amici20 - QueenMary4983 : RT @aaurs_: che voglia di partecipare al grande fratello di un altro paese e fare una marea di merdate con la certezza di avere l’italia ch… -