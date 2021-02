Governo: Cassese, 'serve discontinuità da Conte bis, si riparta da art. 16 con Dpcm in soffitta' (Di venerdì 26 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) su Notizie.it.

zazoomblog : Governo: Cassese serve discontinuità da Conte bis si riparta da art. 16 con Dpcm in soffitta (2) - #Governo:… - TV7Benevento : Governo: Cassese, 'serve discontinuità da Conte bis, si riparta da art. 16 con Dpcm in soffitta' (2)... - TV7Benevento : Governo: Cassese, 'serve discontinuità da Conte bis, si riparta da art. 16 con Dpcm in soffitta'... - orsorossogrigio : Ho apprezzato più le parole di Cassese su operato di Conte quando aveva dimostrato ampiamente la sua inadeguatezza… - annaviz1 : @Corriere Io l'ho sempre detto che Cassese di Costituzione non ne capisce granché. I Dpcm del governo Conte erano d… -