GF Vip, i voti pilotati dal Brasile e la strategia del fratello di Dayane (Di venerdì 26 febbraio 2021) Stefania Orlando rischia l'eliminazione, sembrerebbe che il fratello di Dayane, Juliano, stia mettendo in atto una strategia per salvare Rosalinda. Questa sera andrà in onda, su Canale 5, la semifinale del Grande fratello Vip, finalmente scopriremo chi sarà l'ultimo finalista. Per il momento sono a rischio eliminazione Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò, le due si contenderanno la finale, ma nelle ultime ore sono uscite delle voci riguardanti la manipolazione dei voti. Ad essere accusato è stato il fratello di Dayane Mello, Juliano, in più di un'occasione l'abbiamo visto in collegamento per tirare su il morale alla sorella. Sappiamo che è lui a gestire i suoi social e a sostenerla quotidianamente anche con i fan brasiliani, ma scopriamo cosa è accaduto.

