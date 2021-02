GF Vip, colpo di scena: annunciato in anticipo il vincitore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da qualche ora, sul noto portale di Wikipedia è stata pubblicata la classifica finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato, vincerà Dayane Mello e sul podio ci saranno Pierpaolo Petrelli (secondo) e Tommaso Zorzi (terzo). Nella puntata di questa sera nello scontro al televoto tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò avrà la meglio quest'ultima classificandosi sesta. Samantha de Grenet e Andrea Zelletta verranno eliminati nel corso della finale. Gf Vip la classifica finale della quinta edizione: Ecco la classifica completa. Sulla colonna di sinistra sono stati pubblicati i nomi in base alle votazioni finali A trionfare Dayane Mello dietro a Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi anche lui grande favorito per la vittoria. Per la modella sudamericana, come è noto, c'è una grande sostegno da parte del Brasile, paese dove è nata nella città di ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da qualche ora, sul noto portale di Wikipedia è stata pubblicata la classifica finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato, vincerà Dayane Mello e sul podio ci saranno Pierpaolo Petrelli (secondo) e Tommaso Zorzi (terzo). Nella puntata di questa sera nello scontro al televoto tra Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò avrà la meglio quest'ultima classificandosi sesta. Samantha de Grenet e Andrea Zelletta verranno eliminati nel corso della finale. Gf Vip la classifica finale della quinta edizione: Ecco la classifica completa. Sulla colonna di sinistra sono stati pubblicati i nomi in base alle votazioni finali A trionfare Dayane Mello dietro a Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi anche lui grande favorito per la vittoria. Per la modella sudamericana, come è noto, c'è una grande sostegno da parte del Brasile, paese dove è nata nella città di ...

