Fuga di notizie sul vertice segreto M5s, Ira Grillo: "Si deve tacere" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Doveva essere un summit per decidere il futuro del Movimento, a cui avrebbe preso parte, con ogni probabilità, anche il premier Giuseppe Conte oltre allo stato maggiore dei 5 Stelle, da Luigi Di Maio a Roberto Fico, passando per il capo politico reggente Vito Crimi e altri volti noti del Movimento. Ma il vertice grillino a Marin Segui su affaritaliani.it

