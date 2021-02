Fabrizio Curcio | chi è il nuovo capo della Protezione civile

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ingegnere di 55 anni, ha già ricoperto questo ruolo tra il 2015 e il 2017. Durante la sua carriera si è trovato ad affrontare diverse emergenze, dalle alluvioni in Liguria e in Toscana, fino al sisma ...

Roma, 26 feb 16:03 - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominatocapo Dipartimento della Protezione civile. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni. E' quanto si legge in una nota della Presidenza ...Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, non appena appresa la nomina in Cdm del nuovo capo della Protezione civile nazionale, commenta: 'Benvenuto a, nuovo responsabile del Dipartimento nazionale della Protezione civile, come Regione Liguria abbiamo già lavorato con lui e negli anni abbiamo instaurato ottimi rapporti che ci hanno ...Fabrizio Curcio è un ingegnere e funzionario italiano. Dal 2015 al 2017 è stato a capo del Dipartimento della Protezione Civile nel corso del Governo di Paolo Gentiloni. Nel 2021 è stato richiamato a ...Cambio ai vertici della Protezione civile. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha deciso di sostituire l’attuale capo Angelo Borrelli con Fabrizio Curcio. È il primo passo di una ristrutturazione ...