Eleonora Boi in forma smagliante: “Rientro nei vestiti anche se i bottoni…” (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo aver messo al mondo la piccola Anastasia, Eleonora Boi ha riacquistato più che rapidamente la sua forma migliore. Non che si fosse allontanata di molto, ma la nota giornalista ha voluto recuperare in fretta e ci è assolutamente riuscita. "La soddisfazione di rientrare nei propri vestiti, anche se i bottoni erano un po’ contrariati", ha scritto a margine dell'ultima foto postata su Instagram che testimonia gli ottimi risultati del suo lavoro.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLwclrtldzn/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo aver messo al mondo la piccola Anastasia,Boi ha riacquistato più che rapidamente la suamigliore. Non che si fosse allontanata di molto, ma la nota giornalista ha voluto recuperare in fretta e ci è assolutamente riuscita. "La soddisfazione di rientrare nei proprise i bottoni erano un po’ contrariati", ha scritto a margine dell'ultima foto postata su Instagram che testimonia gli ottimi risultati del suo lavoro.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLwclrtldzn/" Golssip.

petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Eleonora Boi a 'NM': 'L'obiettivo del Napoli è il quarto posto, con il rientro degli infortunati non è una… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Eleonora Boi a 'NM': 'L'obiettivo del Napoli è il quarto posto, con il rientro degli infortunati non è una… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Eleonora Boi a 'NM': 'L'obiettivo del Napoli è il quarto posto, con il rientro degli infortunati non è una… - apetrazzuolo : L'OPINIONE - Eleonora Boi a 'NM': 'L'obiettivo del Napoli è il quarto posto, con il rientro degli infortunati non è… - napolimagazine : L'OPINIONE - Eleonora Boi a 'NM': 'L'obiettivo del Napoli è il quarto posto, con il rientro degli infortunati non è… -