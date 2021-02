Ecco le nuove uscite Netflix di marzo 2021

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tantissime novità entrano in catalogonel mese di. Serie e telefilm di genere commedia, fantasy, fantascienza, anime, produzioni dedicate ai più piccini e a tutta la famiglia.ha pensato anche agli appassionati di sport e musica. Scopriamo insieme tutti i nuovi titoli e da quando saranno disponibili! Si inizia il mese con Modern Family, Riverdale, Girl Power e tanto altro! Da lunedì 1saranno disponibile in piattaforma i film Dumb and Dumber, Final Destination e 5 è il numero perfetto. Per quanto riguarda le serie televisive, saranno caricate l’11esima stagione di Modern Family e la quarta di Riverdale. Novità originale invece il documentario Biggie: I Got a Story to Tell. Biggie: I Got a Story to Tell Un documentario di produzioneche riesamina la storia ...