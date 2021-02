È disponibile “Problema”, il nuovo singolo di Daddy Yankee (Di venerdì 26 febbraio 2021) , super star gobale e icona del raggaeton con oltre 38 milioni di ascoltatori su Spotify. Inoltre, è online il video ufficiale e lyric video del brano. Il video, vede il protagonista ballare con una banda musicale al completo con mosse di danza mozzafiato alimentate da un ritmo incontrollabile e da scenografie spettacolari. Per ascoltare “Problema”: https://island.lnk.to/ProblemaPer guardare “Problema”: https://www.youtube.com/watch?v=7qrlCLbGigc Daddy Yankee è riconosciuto per aver trasformato il Reggaeton in un fenomeno culturale e musicale in tutto il mondo. Con una solida carriera alle spalle, Daddy Yankee è uno degli artisti più popolari e seguiti di oggi, con oltre 60 milioni di follower sui social media e più di 7 miliardi di stream solo negli ultimi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) , super star gobale e icona del raggaeton con oltre 38 milioni di ascoltatori su Spotify. Inoltre, è online il video ufficiale e lyric video del brano. Il video, vede il protagonista ballare con una banda musicale al completo con mosse di danza mozzafiato alimentate da un ritmo incontrollabile e da scenografie spettacolari. Per ascoltare “”: https://island.lnk.to/Per guardare “”: https://www.youtube.com/watch?v=7qrlCLbGigcè riconosciuto per aver trasformato il Reggaeton in un fenomeno culturale e musicale in tutto il mondo. Con una solida carriera alle spalle,è uno degli artisti più popolari e seguiti di oggi, con oltre 60 milioni di follower sui social media e più di 7 miliardi di stream solo negli ultimi ...

