Debole il mercato americano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – Partenzaper la borsa di Wall Street con gli investitori ancora una volta spaventati da un brusco ritorno dell’inflazione negli USA. Timori riacutizzati dal trend dei tassi dei Treasuries decennali che ieri sono schizzati al record dal 14 febbraio del 2020. Sul fronte macroeconomico, crescono le spese delle famiglie americane a gennaio, in scia alla crescita dei redditi oltre le aspettative. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones lima lo 0,33%, mentre, al contrario, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.840 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,03%); con analoga direzione, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,31%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+1,04%), beni di consumo secondari (+0,90%) e telecomunicazioni (+0,54%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-1,96%), ...

